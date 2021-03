Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți locatari racordați la compania de termoficare nu vor beneficia de apa calda și caldura timp de opt ore. Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, COLTERM va intrerupe furnizarea apei…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, compania de termoficare va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la PT 27 și 28, joi, 11 februarie, intre orele 9-16. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Intrarea Martir Dumitru Osman,…

- Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat, la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea... The post Doua mari cartiere ale Timișoarei raman maine fara apa calda și caldura. Iar in blocurile cu hidrofor se intrerupe și apa rece appeared first on Renasterea banateana…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, compania de termoficare intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la doua puncte termice din oraș, joi, 14 ianuarie, intre orele 9,30-14,30. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Intrarea Martir…

- Probleme pentru locatarii racordați la COLTERM din zona Lipovei. Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, compania de termoficare va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la Punctul…

- Nu doar Capitala se confrunta cu probleme la sistemul centralizat de incalzire. Timișoara ar putea ramane in orice moment fara apa calda și caldura din cauza problemelor de la compania de termoficare din oras.

- Timișoara incepe sa semene cu Bucureștiul și la… apa calda. Mai precis la lipsa incalzirii și a apei calde. S-ar putea ca de marți apa calda sa nu mai fie livrata la robinetele și in caloriferele celor branșați la sistemul centralizat al Colterm. Se cauta soluții pentru ca timișorenii sa nu ramana de…

- Ca in fiecare an, timișorenii racordați inca la sistemul centralizat de incalzire ar putea ramane fara apa calda și caldura. Potrivit Prefecturii Timiș, „Colterm are stocuri de carbune și gaze doar pana luni, iar furnizorii nu vor sa livreze decat cu plata in avans”. Se cauta soluții.