- Marți, 20 februarie, intre orele 8-18 se vor executa trei conectari de conducte pe Bulevardul Take Ionescu, la intersecție cu strazile Tapia, Infrațirii și la numarul 57. Lucrarile fac parte din proiectul CL12 – Execuție rețele de apa și canalizare Timișoara Nord – Lot 2, iar pe durata lor se va intrerupe…

- Fara apa calda și incalzire, joi 1 februarie, pentru clienții Colterm din cartierele Circumvalațiunii și Mircea cel Batran. Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, Colterm intrerupe furnizarea...

- EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL, cu sediul in Deva, str. A. Iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara, in calitate de administrator judiciar al societații Hațegana Prod Impex SRL – in reorganizare, cu sediul in oraș Hațeg, str. Horea, nr. 22, jud. Hunedoara, J20/1771/2005, CUI 18136979, in dosarul nr. 3717/97/2014,…

- O firma din Timișoara se va ocup de reparațiile curente la imobilele din sistemul educațional al orașului. Pentru lucrarile prestate, aceasta poate primi pana la 9,6 milioane de lei, in urma unui contract cadru pe doi ani de zile. Lucrarile efectuate in trecut de societatea Colterm vor fi preluate de…

- Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a orasului, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde de consum și incalzirii, in ziua de joi, 21.12.2023, de la ora 9ºº pana la ora 15ºº, la punctele termice 27 și 28. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor:…

- Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a orasului, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde de consum și a incalzirii, in ziua de marți, 28.11.2023, de la ora 08ºº la ora 17ºº, la punctele termice 34, 43M, 43A, 44, 46 și la Modul Aquatim. Vor fi afectați…

- Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a orasului, Colterm va intrerupem furnizarea apei calde de consum și incalzirii, in ziua de vineri, 24.11.2023, de la ora 8ºº la ora 16ºº, la punctul termic Plevna. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor:…

- Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a orasului, Colterm intrerupe furnizarea apei calde de consum și a incalzirii, in ziua de joi, 23.11.2023, de la ora 08ºº la ora 15ºº, la punctul termic 63. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: Al. Odobescu,…