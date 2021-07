Azi s-au pus în vânzare biletele pentru prestigiosul Festival Internațional ”George Enescu” Azi s-au pus in vanzare biletele pentru prestigiosul Festival Internațional ”George Enescu” , cel mai important eveniment muzical romanesc la nivel internațional. London Symphony Orchestra, London Philarmonic Orchestra, Scala din Milano, Academy of St Martin in the Fields ori Orchestra Naționala a Franței sunt cateva din marile orchestre care vin la București intre 28 august și 26 septembrie a.c. Doritorii de bilete la acesta ediție aniversara inițiata in anul 1958 in memoria marelui compozitor și violonist virtuoz roman George Enescu, trebuie sa știe ca accesul la concerte se va face doar cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

