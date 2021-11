Azi începe Postul Crăciunului: Cât ține și ce alimente trebuie să consumați Postul Nașterii Mantuitorului sau Postul Craciunului, așa cum este cunoscut in popor, trebuie ținut cu strictețe de catre credincioși. Potrivit bisericii, prin acest post Dumnezeu ajuta credincioșii la curațarea trupeasca și sufleteasca. Acest post ține 40 de zile, incepand cu data de 15 noiembrie și sfarșind la 25 decembrie, lasand sec in seara Sfantului Filip, pe 14 noiembrie. Totuși, daca aceasta zi cade fie miercurea, fie vinerea, postul incepe inca din seara zilei de 14 noiembrie. In acest post credincioșii ar trebui sa consume mancaruri de post. Postul Craciunului reprezinta ajunarea timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

