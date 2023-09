Azi e ziua Simona Halep. Împlinește 32 de ani Simona Halep a implinit, astazi, 32 de ani. Simona Halep s-a nascut la 27 septembrie 1991, la Constanta, și a inceput tenisul la patru ani, sub indrumarea lui Ioan Stan. La 14 ani a debutat in circuitul ITF, iar in 2008 a castigat Roland Garros, la junioare. Doi ani mai tarziu a ajuns in circuitul profesionist. A castigat 24 turnee, inclusiv doua de Grand Slam, Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019. A obținut 40.203.437 milioane de dolari ca premii din tenis. Titluri caștigate de Simona Halep la simplu: Melbourne, Toronto – 2022; Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier) – 2020,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- ​Simona Halep a implinit astazi 32 de ani, dar fosta lidera WTA nu are toate motivele de bucurie in acest an din cauza situatiei in care se afla de mai bine de 365 de zile. Simona a primit o suspendare de 4 ani pentru dopaj și mai are o singura cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne…

- Simona Halep implineste astazi 32 de ani, o aniversare destul de amara, avand in vedere ca tocmai a primit o suspendare de 4 ani in tenis, decizie care ii va grabi incheierea carierei. La inceputul lunii, ea a fost suspendata patru ani pentru dopaj si urmeaza sa faca apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv…

