Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a importat 74,8 milioane de metri cubi de gaze naturale din Azerbaidjan in aprilie 2023, comparativ cu 44,5 milioane de metri cubi in martie, relateaza Azernews.Astfel, importurile de gaze catre țara din Azerbaidjan au crescut cu peste 68% fața de luna precedenta. CITESTE SI Ministrul…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma, luni seara, ca trecerea la o economie mai putin poluanta si mai sustenabila nu este o alegere, ci o necesitate.”Astazi, la Forumul de Afaceri Franco-Roman, am discutat despre solutiile durabile pe care Romania si le propune in tranzitia ecologica si…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a discutat, luni, la Forumul de Afaceri Franco-Roman despre soluțiile durabile pe care Romania și le propune in tranziția ecologica și a spus ca trecerea la o economie mai puțin poluanta și mai sustenabila nu este o

- Potrivit MAE, se recomanda cetatenilor romani sa foloseasca toate punctele de frontiera si sa se asigure ca detin combustibil, apa, alimente sufiente pentru astfel de situatii.De asemenea, cetatenilor romani ce revin in Romania in data de 5 iunie 2023 li se recomanda sa aiba in vedere posibilitatea…

- ► Bulgaria, creștere de 127%, iar Grecia, de 92% fața de anul precedent ► Cele mai cautate hoteluri sunt cele de 4 și 5 stele, care ofera servicii all-inclusive și au primit recenzii pozitive din partea turiștilor ► Prețurile au inregistrat o creștere de aproximativ 10-20% fața de anul 2022 Potrivit…

- Asta inseamna mai mult decat consumul anual de gaz al Slovaciei. Pana la 5 miliarde de metri cubi suplimentari de gaze naturale ar putea fi furnizate in fiecare an Europei Centrale și de Est din Azerbaidjan, a anunțat ministrul interimar al Economiei, Karel Hirman. El a vorbit in legatura cu un memorandum…

- Piața europeana a gazului s-a reorientat. Și cea asiatica e pe cale sa faca același lucru. n felul acesta, Rusia se vede total izolata și fara piețe mari de desfacere. In timp ce experții și specialiștii ruși susțin ca Europa va muri fara gazul rusesc, aceeași Europa face pași reali pentru a obține…

- Azerbaidjanul este pregatit sa dubleze livrarile de gaze naturale catre Europa pina in 2027. Președintele Ilham Aliyev a facut aceasta declarația la Sofia. "Avem de gind sa dublam livrarile de gaze naturale pina in 2027. Astazi livram gaze din Azerbaidjan catre Georgia, Turcia, Bulgaria, Italia, anul…