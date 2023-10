Stiri pe aceeasi tema

- Ayatollahul Ali Khamenei, autoritatea suprema a Iranului, a negat marti ca tara sa se afla in spatele atacului masiv de simbata al Hamas asupra Israelului, reafirmind in acelasi timp sprijinul Iranului pentru "Palestina", relateaza AFP si Reuters. Intr-un discurs la o academie militara, transmis la…

- Ayatollahul Ali Khamenei, autoritatea suprema a Iranului, a negat marti ca tara sa se afla in spatele atacului masiv de sambata al Hamas asupra Israelului, reafirmand in acelasi timp sprijinul Iranului pentru "Palestina", relateaza AFP si Reuters.

- Socrii premierului Scoției, Humza Yousaf, se afla in Gaza. Ei sunt blocați acolo din cauza conflictului care a izbucnit intre Hamas și Israel, potrivit Reuters.Liderul scoțian Humza Yousaf a declarat luni ca parinții soției sale sunt „prinși in capcana" in Gaza. Yousaf se declara ingrijorat pentru…

- • Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas: Poporul palestinian are dreptul sa se apere • Peste 250 de palestinieni au fost ucisi in Gaza in atacuri israeliene • SUA si Israelul au discutat „aprofundat” despre necesitatea unui ajutor militar • MAE: 346 de cetateni romani si straini au fost…

- Liderul opozitiei israeliene, fostul premier Yair Lapid, i-a propus premierului Benjamin Netanyahu formarea unui guvern de criza, in urma atacului-surpriza al militantilor Hamas asupra Israelului, relateaza dpa.

- Liderul opozitiei israeliene, fostul premier Yair Lapid, i-a propus premierului Benjamin Netanyahu formarea unui guvern de criza, in urma atacului-surpriza al militantilor Hamas asupra Israelului, relateaza dpa."Nu vreau sa ma preocup cu cine e de vina si de ce am fost luati prin surprindere", a…

- Sute de locuitori din nord-estul Fasiei Gaza au fugit din casele lor sambata dimineata, dupa declansarea unei ofensive militare a bratului armat al Hamas impotriva Israelului, informeaza AFP. Barbati, femei si copii transportand paturi si alimente de prima necesitate au fost vazuti parasindu-si locuintele…

- Liderul bratului armat al miscarii Hamas a anuntat sambata declansarea unei operatiuni – „Potopul Al-Aqsa” – impotriva Israelului, in timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fasia Gaza asupra teritoriului israelian, informeaza agentiile de presa internationale. „Am decis sa punem capat tuturor…