Stiri pe aceeasi tema

- AWAKE presents Urban Summer Nights va avea loc in perioada 8-10 iulie, la Cetatea Medievala Targu Mures si ii va avea cap de afis pe Akua Naru si Deliric X Silent Strike & Muse Quartet. Acestora li se vor alatura sZempol (brass edition), Jazzbois, Koszika & The HotShots, Gramofone, JazzyBIT si Flatsharks.…

- Ediția din acest an a Codru Fest va avea loc in perioada 25 – 28 august și ii are ca invitați pe Hooverphonic, Nneka, Kadebostany, Deliric X Silent Strike cu CTC & Muse Quartet, Macanache, Surorile Osoianu & Lupii lui Calancea, Implant pentru Refuz, Om la luna, Robin and the Backstabbers, Alexandrina,…

- Ediția din acest an a Codru Fest va avea loc in perioada 25 – 28 august și ii are ca invitați pe Hooverphonic, Nneka, Kadebostany, Deliric X Silent Strike cu CTC & Muse Quartet, Macanache, Surorile Osoianu & Lupii lui Calancea, Implant pentru Refuz, Om la luna, Robin and the Backstabbers, Alexandrina,…

- Mai sunt doar trei luni pana la cel mai mare festival de pe plaja din Europa, Neversea. Organizatorii vin astazi cu nume noi pentru cea de-a patra editie a festivalului. Alesso, Azteck, Brennan Heart, KSHMR, Nicky Romero, Parov Stelar si Quintino sunt artistii care completeaza line-up-ul pentru mainstage,…

- Organizatorii Festivalului Neversea au anuntat ca Alesso, Azteck, Brennan Heart, KSHMR, Nicky Romero, Parov Stelar si Quintino vor concerta la evenimentul muzical care se va desfasura, intre 7 si 10 iulie, pe o plaja din Constanta. Organizatorii festivalului au facut publice, marti, nume noi pentru…

- Mai sunt doar trei luni pana la cel mai mare festival de pe plaja din Europa, Neversea. Organizatorii vin astazi cu nume noi pentru cea de-a patra ediție a festivalului. Alesso, Azteck, Brennan Heart, KSHMR, Nicky Romero, Parov Stelar și Quintino sunt artiștii care completeaza line-up-ul pentru mainstage,…

- Gala premiilor Radio Romania Cultural revine pe scena Teatrului Odeon cu premii speciale pentru intreaga perioada pandemica Dupa doi ani de absența cauzata de pandemia de Covid 19, Radio Romania Cultural readuce singura gala care premiaza toate domeniile culturii din Romania pe scena Teatrului Odeon…

- Cu o luna inainte de meciul cu Polonia, din barajul de calificare la turneul final al Billie Jean King Cup, noul capitan nejucator, Horia Tecau, a anuntat ca Simona Halep va face parte din echipa. Tecau a vorbit și despre adversarele pe care jucatoarele de tenis romance le vor infrunta, atragand atenția…