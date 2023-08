Stiri pe aceeasi tema

- Avutia globala a gospodariilor a scazut anul trecut, pentru prima data dupa criza financiara din 2008, pe masura ce inflatia si aprecierea dolarului american a dus la diminuarea partrimoniului privat cu 11.300 miliarde de dolari, relateaza Bloomberg.

- Dupa ce India a interzis exportul anumitor soiuri de orez, traderii sunt ingrijorati ca ar putea urma o decizie similara si pentru un alt produs alimentar: zaharul, transmite Bloomberg, scrie Agerpres.In ultima perioada, lumea a devenit din ce in ce mai depenenta de exporturile de zahar ale Indiei,…

- Preturile locuintelor din Marea Britanie scad in cel mai rapid ritm din 2011 incoace, a anuntat Halifax, in timp ce piata imobiliara cedeaza in fata cresterii costurilor de imprumut, scrie Bloomberg, citat de Business Magazin.Costul mediu al unei locuinte a scazut cu 2,6% in iunie fata de anul precedent,…

- Odata cu declanșarea pandemiei de COVID-19 la sfarșitul lui 2019, industria producatoare de automobile a cunoscut una dintre cele mai grave crize din istoria sa. In ultimii 3 ani, toți producatorii majori de mașini s-au confruntat cu criza mondiala de semiconductori, o criza care a dus la inchiderea…

- Republica Moldova intentioneaza sa simplifice sistemul de taxe, in incercarea de a scoate una dintre cele mai sarace tari din Europa din criza economica provocata de razboiul din Ucraina, a declarat ministrul Economiei, Dumitru Alaiba, intr-un interviu pentru Bloomberg. Modificarile sistemului fiscal,…