- enatoarea Diana Sosoaca sustine ca eliminarea pensiilor pentru parlamentari se va aplica „eventual" din legislatura viitoare. Sosoaca este convinsa ca legea va pica la Curtea Constitutionala. „Ma uitam la domnul Orban si nu mi-am inchipuit ca exista cineva care sa poata sa vorbeasca mai tare decat mine.…

- „In cursul zilei de astazi, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a reevaluat scenariile de funcționare a unitaților de invațamant de pe raza Municipiului București, in conformitate cu prevederile normative in vigoare și raportat la rata de incidența a cazurilor, cumulata in ultimele…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis, luni, ca șase școli și un liceu din București vor continua sa faca orele online in urmatoarea perioada intrucat infrastructura nu permite respectarea normelor de protecție impotriva transmiterii noului coronavirus, potrivit Digi24.…

- Plecand de la mai multe semnalari din mass-media, in luna noiembrie a anului trecut, institutia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu lipsa medicilor de familie in mediul rural, si a intreprins o serie de demersuri la autoritatile publice cu atributii in materie, tinand cont de situatia…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, marti, sesizarea Avocatului Poporului cu privire la constituirea completelor de judecata. Potrivit ordinii de zi a sedintei, judecatorii constitutionali dezbat sesizarea Avocatului Poporului asupra dispozitiilor art.19 alin.(3), art. 29 alin.(1),…

- Conflictul a escaladat și Primaria Sectorului 4 a dat colegiul in judecata, dar conflictul dateaza din vara. Ca raspuns, un grup de profesori a trimis o scrisoare catre președintele Klaus Iohannis, in care spune ca se afla „sub asediul Primariei Sectorului 4, prin iminenta demarare a unor asa-zise lucrari…

- Avocatul Poporului a anuntat, miercuri, ca a inceput sa primeasca sesizari referitoare la faptul ca in Cabinetul propus de coalitia de guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR se afla o singura femeie si nouasprezece barbati, insa nu poate sesiza Curtea Constitutionala in acest caz, deoarece decizia privind componenta…