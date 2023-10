Stiri pe aceeasi tema

- Avocații presupuselor victime ale fraților Tate au venit din Statele Unite ale Americii in Romania ca sa lupte pentru dreptate! Aceștia sunt hotarați sa ii vada pe Andrew și Tristan Tate in spatele gratiilor, in urma acuzațiilor pe care presupusele victime ale celor doi le-au facut.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Dan-Andrei Muraru, a anunțat ca mai sunt doar doi ani pana cand cetațenii romani vor putea intra pe teritoriul american fara vize. Muraru a explicat ca anunțul oficial de admitere a Romaniei in programul Visa Waiver ar urma sa vina in luna ianuarie…

- Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA la București, a anunțat cand ar putea calatori romanii in Statele Unite ale Americii fara a mai avea nevoie de viza . Potrivit ambasadoarei, Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii, ”Visa Waiver Program” cel mai devreme la inceputul…

- Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana sunt din nou in centrul unui scandal de zile mari, dupa ce fiul lor cel mic și-a exprimat dorința de a locui cu mama lui. Dupa divorțul parinților, instanța a deccis domiciliul baieților la tatal lor.Adriana Bahmuțeanu l-a dat in judecata pe Silviu Prigoana și face…

- Carmen Iohannis, Prima Doamna a Romaniei, și-a facut apariția la festivitatea de deschidere a noului an școlar astazi, 11 iseptembrie, la Sibiu, imbracata intr-o rochie semnata de designerul Eli Laslean. Soția Președintelui a atras toate privirile.Prima Doamna a Romaniei este anul acesta diriginta la…

- Probabil cu toții am auzit, macar o data in viața, de Al Capone, simbolul mafiei italiene din Statele Unite ale Americii și unul dintre cei mai temuți lideri. Insa, nu mulți sunt cei care au auzit și de Ieronim Budac, romanul care i-a fost acestuia alaturi o perioada, devenind unul dintre cei mai importanți…

- Instanța, decizie de ultima ora in cazul fraților Tate! In cursul zilei de azi, in urma cu puțin timp, un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis ca Andrew si Tristan Tate sa ramana, in continuare, in arest la domiciliu. Reamintim ca aceștia sunt judecați pentru constituire de grup infractional…