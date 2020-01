Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri s-a prabusit, luni, in provincia Ghazni din Afganistan, la sud vest de Kabul, dupa ce a luat foc in aer din cauza unor probleme tehnice. Nu exista o confirmare clara cui aparține aeronava. Unele surse spun ca aeronava ar aparține companiei Ariana, cu toate ca aceștea…

- Un avion de pasageri s-a prabușit in regiunea Ghazni, sud-vest de Kabul, Afganistan, informeaza bbc.com. Un oficial a declarat pentru media locala ca avionul s-a prabușit și mai apoi a luat foc din cauza unor defecțiuni tehnice. Avionul de pasageri care s-a prabușit in Afganistan ar fi aparținut companiei…

- Epidemia de coronavirus din China a creat panica și disperarein orașele din toata țara și mai ales in metropola Wuhan unde este punctul zeroal epidemiei.Pe rețelele de socializare au aparut mai multe imagini spitalesupraaglomerate și pacienți care zac pe jos așteptand sa primeasca ingrijirimedicale.…

- O puternica explozie a zguduit vineri dimineața orașul Houston din Texas, au anunțat autoritațile locale, pe Twitter, care au cerut șoferilor sa evite zona, scrie AFP. Breaking: Video just into our newsroom showing the aftermath of an explosion in Houston, TX.Police say this is an industrial facility.…

- Catastrofa aviatica in Iran. Un boeing ucrainean cu 176 de oameni la bord s-a prabușit azi dimineata in apropiere de aeroportul din Teheran. Potrivit Ria Novosti, aparatul de zbor ar fi avut defectiuni tehnice la motor. Aeronava a cazut imediat dupa decolare.

- Incidentul, produs la biserica Santa Coloma din orasul catalan Centelles, a avut loc in timpul unui spectacol pirotehnic. Cauza exacta a exploziei este pe moment neclara. Noua raniti au fost transportati la spital, trei dintre acestia aflandu-se in stare critica din cauza arsurilor grave,…

- Un avion al companiei aeriene Turkish Airlines, cu 134 de pasageri la bord, s-a izbit de pista in momentul unei aterizari dificile in Ucraina. Aeronava, un Boeing 737-800 a intampinat probleme la...

- Patru barbați au fost raniți dupa ce o macara a cazut peste o mașina în Centrul Capitalei. Șoferul mașinii a ramas încarcerat dupa ce mastodontul de câteva tone a cazut peste vehicul.