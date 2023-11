Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a efectuat raiduri aeriene in Siria, vineri dimineața, ca raspuns la prabușirea unei drone peste o școala din stațiunea israeliana Eilat (sud), a anunțat armata israeliana, conform AFP.

- Pe 6 noiembrie, o lovitura cu racheta a Rusiei a provocat pagube Muzeului Național de Arta Odesa din Ucraina. Cinci persoane au fost ranite, potrivit bnn.network . Muzeul, care sarbatorește cea de-a 124-a aniversare, gazduiește peste 10.000 de piese de arta, inclusiv lucrari ale artiștilor apreciați…

- Armata israeliana a declarat ca a lovit infrastructura militara din Siria ca raspuns la tirurile de ieri in directia Israelului. “Avioanele de razboi ale armatei israeliene au lovit infrastructuri militare si lansatoare de mortar apartinand armatei siriene ca raspuns la tirurile catre Israel de ieri…

- Armata israeliana a declarat ca avioanele sale au lovit miercuri dimineața infrastructura armatei siriene și lansatoare de mortiere, in ceea ce a descris a fi un raspuns la lansarile de rachete dinspre Siria spre Israel, informeaza Rador Radio Romania.Fortele israeliene (IDF) au declarat ca au identificat…

- Mulți dintre teroriștii Hamas care au participat la atacul din 7 octombrie din sudul Israelului aveau in buzunare un drog cunoscut și sub numele de cocaina saracului. Produs in Liban și Siria, drogul este folosit și de teroriștii ISIS, scrie La Stampa.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sa faca o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, la scurt timp dupa atacul Hamas, dar i s-a transmis ca „nu este momentul oportun”, relateaza publicația israeliena de limba engleza The Times of Israel.Volodimir Zelenski a trimis un mesaj puternic…

- In ceea ce ar putea reprezenta potențial un nou front in conflict, armata israeliana a declarat ca proiectile lansate din Siria au aterizat in zone deschise din Israel.Deși nu au fost raportate daune sau rani, Israelul a declarat ca raspunde la bombardamentul raportat prin trimiterea de proiectile…

- Artileria israeliana a lovit duminica sudul Libanului, ca raspuns la un atac armat provenit din aceasta zona, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, citat de France Presse si Reuters. Hezbollah recunoaște ca a tras asupra Israelului și anunța ca e solidar cu „rezistența palestiniana victorioasa”,…