- Hidrologii au prelungit pana joi, la ora 24.00, avertizarea Cod portocaliu de inundații pe raul Prut, in județele Iași, Vaslui și Galați, informeaza Mediafax.Citește și: Avertizare meteo pentru litoral - A fost emis cod galben Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire…

- Codul portocaliu de inundatii a fost prelungit, pentru raul Prut, pana luni noapte, iar aceeasi avertizare a fost emisa pentru mai multe rauri din Transilvania si Banat, fiind valabila pana sambata la pranz. Apele Romane anunta ca echipele institutiei supravegheaza zonele indiguite potrivit news.ro.Cod…

- Vreme instabila in 24 de judete Vremea va fi instabila în 24 de judete. Este vorba de un cod galben, care vizeaza centrul, vestul și nordul țarii, dar și zona de munte, unde sunt așteptate averse, descarcari electrice, grindina și vijelii . Pâna joi seara…

- Hidrologii au emis o serie de avertizari de inundatii Arhiva Foto: Maria Mandita. Hidrologii au emis o serie de avertizari de inundatii. Astfel, mai multe râuri din judetele Alba si Cluj sunt pâna vineri dimineata, la ora 7:00, sub incidenta unui cod galben, iar în Caras-Severin…

- Potrivit hidrologilor este cod portocaliu, pana in 04.07.2020 ora 24:00 pe raul Prut – sector aval Ac. Stanca Costesti, ca urmare a tranzitarii ȋn regim controlat prin Ac Stanca Costesti a viiturilor formate anterior ȋn amonte de intrarea ȋn tara (judetele: Botosani, Iasi, Vaslui si Galati). Apele Romane…

- Prutul și Timișul raman sub avertizari hidrologice Arhiva Foto: Maria Mandita. Prutul și Timișul ramân și luni sub avertizari hidrologice. Pâna la miezul nopții, râul Prut este sub cod portocaliu de inundații pe sectoarele din județele Botoșani, Vaslui și Iași, iar unul galben…

- Raurile din bazinul hidrografic al Prutului raman sub cod roșu Foto: Arhiva/Cristiana Sabau. Râurile din bazinul hidrografic al Prutului ramân pâna mâine, la ora 12:00, sub cod roșu emis de hidrologi. Este vizat sectorul cuprins între localitațile Oroftiana și…