- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritatile locale reintroduc controalele aleatorii la frontiera in perioada 22 iulie - 7 august, pe durata activitatilor prilejuite de Ziua Mondiala a Tineretului.

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara anunța introducerea de restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t. Acestea vor fi valabile in perioada 17-19.07.2023, intervalul orar 12:00 – 20:00, se vor institui restricții de circulație pe sectoarele de…

- 4 iulie 2023 Atentionare de calatorieRepublica Lituania: restrictii de circulatie si controale la frontiera in perioada 7 13 iulie 2023 Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Lituania ca se reintroduc controalele…

- Autoritațile ungare au impus restricții de circulație pentru camioanele de mare tonaj, de peste 7,5 tone, a transmis, vineri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Ungaria ca Ministerul Construcțiilor și…

- Circulația va fi restricționata pe mai multe strazi, incepand de astazi și pana duminica, in zona centrala, cu ocazia Zilelor Clujului. De asemenea, mai multe parcari din centru vor trebui eliberate.

- Aproximativ 300 de ciclisti profesionisti si amatori din Romania participa in acest week end la "Turul Ciclist CELCO ndash; Marea Neagra editia a III a", care va fi organizat in perioada 13 14 mai in statiunea Mamaia.Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta, pentru ca este o competitie care se…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Bulgaria, catre Grecia și Turcia, precum și retur catre Romania, ca pana luni, 1 mai, se preconizeaza inregistrarea unor timpi de așteptare ridicați la punctele de trecere a frontierelor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca luni sunt organizate greve pe aeroporturile Berlin-Brandenburg si Hamburg.