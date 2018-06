Avertizare de vreme rea în aproape TOATĂ țara. Vin furtunile! Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), miercuri, intre orele 3.00 – 23.00, va fi cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii. ”Incepand din a doua parte a noptii de marti spre miercuri (26/27 iunie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sudul teritoriului si va cuprinde majoritatea regiunilor, iar in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul si estul Transilvaniei cantitatile de apa vor depasi 20...30 l/mp si izolat 40...50 l/mp”, anunta ANM. Potrivit meteorologilor, indeosebi in estul si sud-estul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

