Avertizare cod galben de descărcări electrice şi grindină în mai multe județe Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca a fost emisa, sambata, o avertizare cod galben de ploi cu descarcari electrice, grindina in jdetele Neamt si Salaj. Astfel, in judetul Neamt in zonele Roznov, Savinesti, Dumbrava Rosie, Zanesti, Girov, Bargauani, Margineni, Stefan cel Mare, Dragomiresti, Dochia, Faurei, Ruginoasa vor fi semnalate descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula peste 15…20 l/mp, intensificari ale vantului. Avertizarea este valabila pana la ora 16.00. De asemenea, avertizarea cod galben pentru judetul Salaj vizeaza zonele Balan,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 19 februarie, ora 12:00 - 20 februarie, ora 12:00, Codul portocaliu vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Tisa - sector aferent S.H. Valea Viseului, Viseu, Iza, Lapus (judetul Maramures), Tur (judetul Satu…

- Hidrologii au emis atenționari hidro care vizeaza și unele rauri din județul Maramureș. Deja la Borșa am avut probleme cu apele noaptea trecuta și pe parcursul zilei de azi, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru scoaterea apelor din locuințe. Hidrologii au anunțat ca in orele care urmeaza sunt…

- Potrivit sursei citate, de la inceputul acestui an si pana in prezent au fost desfasurate 307 actiuni de verificare a supermarketurilor Lidl, la nivel national, in cadrul unei tematici de control care prevede supravegherea modului in care marile lanturi de retail, care activeaza in Romania, respecta…

- Comisarii pentru Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi in valoare de 7,3 milioane de lei unor magazine Lidl din toata tara si au decis oprirea temporara a prestarii serviciilor, pana la remedierea deficientelor, in cazul a 38 de unitati, pentru nereguli constatate in timpul controalelor efectuate…

- Elevii și profesorii din Capitala și 29 de județe ale țarii au, in perioada 20-24 februarie, vacanța „mobila” decisa de inspectoratele școlare (ISJ). Vacanța din luna februarie 2023 a fost decisa de fiecare inspectorat școlar județean pentru toate școlile din județ in perioada 6-24 februarie și are…

- Din cele 19 milioane de locuitori ai Romaniei, la recensamantul din 2021 si-au declarat etnia 16,5 milioane, din care romani 89,3%, maghiari 6%, romi 3,4%. La recensamanul din 2021, inregistrarea etniei, limbii materne si a religiei s-a facut pe baza liberei declaratii a persoanelor recenzate. Pentru…