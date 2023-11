Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, Florin Rosu, afirma ca postul nu este doar o dieta alimentara, ci trebuie sa fie o stare de spirit, de rugaciune si meditatie in care trebuie sa fim mai buni si mai empatici.

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, sustine ca nu se recomanda ca persoanele care sufera de boli cronice sa tina post, intrucat starea de sanatate se poate agrava, relateaza News.ro. Medicul Florin Rosu atrage atentia asupra riscului pentru pacientii cu boli cronice…

- Farmaciștii atrag atenția asupra consumului excesiv de antibiotice care continua sa scape de sub control in Romania. Potrivit președintelui Colegiului Farmaciștilor din Iași, Gabriela Tataringa, daca nu reducem acum consumul de antibiotice, ele risca sa nu mai fie eficiente in viitor.„Tragem un semnal…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, dr Florin Rosu, a declarat, luni, ca unitatea medicala se confrunta, in ultimele zile, cu o adresabilitate crescuta in ceea ce priveste bolnavii cu simptomatologie de viroza respiratorie. Potrivit sursei citate, zilnic, in triajul unitatii se prezinta…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase “Sfanta Parascheva” din Iasi, doctorul Florin Rosu, a declarat ca a crescut numarul persoanelor care au COVID-19. “In ultima perioada observam o crestere relativ alarmanta de cazuri de pacienti care prezinta simptomatologie si sunt diagnosticati cu boala COVID-19,…

- Doi barbați din județul vecin, confirmați cu virusul West Nile. Se vor intensifica masurile de dezinsectie impotriva tantarilor Managerul Spitalului de Boli Infectioase, dr. Florin Rosu, a declarat vineri ca pacientii, in varsta de 65 si 73 de ani, au beneficiat inca de la internare de tratamentul specific.…