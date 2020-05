Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Shinzo Abe a anuntat luni incetarea starii de urgenta in toata Japonia, dupa ce numarul infectiilor cu COVID-19 a scazut in intreaga tara, insa a avertizat ca poate fi reinstituita daca virusul incepe sa se raspandeasca din nou. Pentru a preveni raspandirea coronavirusului, specialisti in…

- Copiii cu varste sub doi ani nu trebuie sa poarte masti pentru ca acestea le pot ingreuna respiratia si cresc riscul de sufocare, a declarat Asociatia de Pediatrie din Japonia. Asociația a lansat un apel urgent catre parinti in momentul ridicarii restrictiilor aplicate in tara pentru combaterea coronavirusului,…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase si Tropicale “Victor Babes” din București, a avertizat toți cetațenii la ce trebuie sa se aștepte din luna mai. Chiar daca vestea nu este deloc placuta, aceasta masura de prevenție va fi absolut necesara. Maștile vor fi indispensabile In contextul in care președintele…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, atrage atentia asupra faptului ca o masca de protectie purtata incorect poate fi mai degraba un factor de risc, el spunand ca doar purtatul mastii nu este suficient, ci trebuie respectate si alte masuri de igiena si distantare.