Avertisment: Falsificarea certificatului de vaccinare anti-Covid-19 se poate pedepsi cu închisoarea Deși vaccinul anti-coronavirus nu este obligatoriu, refuzul de a fi imunizați ne-ar putea restricționa pe viitor libertatea de mișcare. Persoanele care se gandesc sa falsifice certificatul care atesta vaccinarea risca pedeapsa cu inchisoarea. Se intampla in Israel, acolo unde cetațenii care falsifica certificatul de vaccinare pentru coronavirus risca sa faca inchisoare. „Vreau sa spun ca oricine crede ca acesta este un joc pentru copii si tipareste un certificat de vaccinare la domiciliu va fi in cele din urma prins si distractia se va termina in inchisoare(…)Astazi prezentam un mesaj urias pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

