Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, incepand de luni, 18 septembrie, asociatiile producatorilor de cereale si fermierilor din Bulgaria vor organiza activitati de protest la nivel national, prin blocarea circulatiei rutiere cu resurse umane si tehnica agricola.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, incepand cu data de 18 septembrie 2023, Asociatiile Producatorilor de Cereale si Fermierilor din aceasta tara vor organiza activitati de protest la nivel national,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Grecia. Cei care vor sa mearga in țara elena trebuie sa știe ca sunt restricții pe mai multe drumuri, dupa ciclonul „Daniel”.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Turcia ca autoritatile turce au anuntat ca, in noaptea de 22 august, in regiunea Canakkale, in apropierea satului Kayadere, situat in centrul acestei regiuni, a izbucnit un incendiu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Franța, acolo unde sunt in vigoare coduri roșii și portocalii de canicula. Care sunt recomandarile facute de autoritați.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care intenționeaza sa calatoreasca in Bulgaria, sau sa tranziteze teritoriul acestui stat catre Grecia sau Turcia ca, pentru perioada 11 – 15 august 2023, sunt preconizați timpi mari de așteptare la frontierele bulgare. Se recomanda folosirea tuturor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Spania, ca Agentia Meteorologica locala - AEMET a actualizat prognoza de vreme nefavorabila si a emis coduri rosu si portocaliu de canicula, pentru perioada 17 - 19 iulie.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a emis un Cod rosu de canicula, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 43 de grade Celsius, in intervalul 11-17 iulie, pentru…