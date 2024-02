Stiri pe aceeasi tema

- Weeekendul 10-11 februarie a adus temperaturi foarte ridicate in Romania, cu mult peste cele normale in aceasta perioada. Temperaturile de pana la 23 de grade Celsius se datoreaza aerului cald ce vine dinspre nordul Africii, insa acest lucru se va schimba de luni, 12 februarie. Ciclonul prezent in bazinul…

- Mihai Huștiu, meteorolog la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a explicat ca un nou val de ger va lovi Romania, in urmatoarele 3 zile. Minimele vor ajunge la -18 grade in zona Transilvaniei, dar și in restul țarii vorm avea temperaturi foarte scazute. Incepand de joi, vremea se schimba și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Romania va fi lovita de furtuna Jocelyn. Vremea se va schimba radical in perioada urmatoare. Condițiile meteo la care trebuie sa ne așteptam.

- Iarna iși intra in drepturi! Dupa ce am avut temperaturi de primavara, vremea se schimba radical. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca, duminica seara (7 ianuarie), un val de aer polar ajunge in Romania. In toate zonele țarii urmeaza un val de frig, insoțit de ninsori puternice. Cat…

- Saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi de minus 10, pana la minus 15 si chiar minus 20 de grade Celsius, in conditiile patrunderii unei mase de aer polar in Romania. Cele mai scazute temperaturi ale acestei perioade geroase sunt asteptate pentru diminetile zilelor de marti si miercuri, anunța…

- Temperaturile medii vor fi mai mari decat cel normale in primele opt zile ale lunii ianuarie. Apoi, vremea se va raci in partea a doua a lunii in toata țara, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea se va raci considerabil și vom avea parte de ninsori, asta pentru ca in țara noastra…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii susțin ca furtuna Pia lovește astazi Romania. Vremea se schimba radical in țara noastra.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au facut un anunț de ultima ora. Un anticiclon ajunge in Romania, vremea se schimba radical in urmatoarele zile, chiar inainte de Craciun. Anticiclon in Romania, inainte de Craciun Dupa cateva zile cu temperaturi blande și cer senin, vremea…