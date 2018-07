Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a negat ca presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca Rusia nu mai vizeaza Statele Unite, precizand ca raspunsul sau, "nu", era destinat a le indica jurnalistilor ca nu va mai lua alte intrebari, si nu se referea la potentialul amestec al Moscovei in alegerile din SUA, transmite…

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press, informeaza…

- Surse la curent cu aceste discutii au declarat luni pentru Reuters ca intalnirea intre cei doi presedinti ar putea sa aiba loc la Viena, inaintea summitului NATO, programat pe 11 si 12 iulie la Bruxelles. Presedintele american declara saptamana trecuta ca un summit cu Vladimir Putin ar putea…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta) a cerut ridicarea sanctiunilor europene impotriva Rusiei intr-un interviu publicat duminica, cu numai cateva zile inainte de o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin la Viena, informeaza Reuters.…

- Statele Unite au "condamnat" marti inaugurarea de catre presedintele rus, Vladimir Putin, a podului care leaga Crimeea de Rusia, considerat ca o tentativa a Moscovei de a-si "consolida anexarea ilegala" a acestui teritoriu "care face parte din Ucraina", relateaza AFP. "Constructia podului…

- Rusia este angajata in mod agresiv intr-un razboi informational impotriva Occidentului de peste un deceniu, se arata intr-un raport declasificat al Comitetului pentru serviciile de informatii al Camerei Reprezentantilor privind presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA din…

- Partidul Democrat american a intentat vineri o actiune in justitie impotriva Rusiei, a campaniei presedintelui Donald Trump si WikiLeaks, sustinand ca acestea au colaborat pentru a influenta alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, relateaza Reuters si dpa.Partidul Democrat sustine,…