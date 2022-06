Averse torentiale la Constanta. Se anunta cod portocaliu

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben de averse, intensificari ale vantului si grindina valabil luni, 13 iunie, de la ora 14.45 pana la ora 16.00, in judetul Constanta.Avertizarea meteorologilor vizeaza localitatile constantene Medgidia, Cernavoda, Murfatlar, Mihail Kogalniceanu,…

Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse si descarcari electrice pentru localitati din judetul Hunedoara, valabila pana la ora 18:30.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi, 2 iunie, cod portocaliu de averse torentiale si vant puternic, fiind vizate localitatile Mircea Voda, Crucea, Pestera, Deleni, Saligny, Pantelimon, Tortoman si Silistea din judetul Constanta.Astfel, avertizarea meteorologilor este valabila in intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri, 1 iunie, cod galben de frecvente descarcari electrice si vant puternic.Avertizarea este valabila in intervalul 13.50 15.00 si este vizat judetul Constanta, cu localitatile Constanta, Medgidia, Navodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogalniceanu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a extins duminica avertizarea Cod portocaliu de averse si vijelii in 12 judete si in Capitala, in timp ce restul tarii, cu exceptia a patru judete din vest, se vor afla sub Cod galben de ploi. Potrivit meteorologilor, in intervalul 29 mai, ora 14:00 – 30 mai,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben de intensificari ale vantului si averse, valabil luni, 16 mai, de la ora 14.30 pana la ora 16.00.Sunt vizate localitatile Constanta, Medgidia, Ovidiu, Murfatlar, Eforie, Cumpana, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Topraisar, Agigea, Castelu,…

Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse torentiale valabila pana la ora 18:30 in zone din judetele Caras-Severin si Timis.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi atentionari nowcasting de averse si intensificari ale vantului valabile in ora urmatoare in localitati din judetele Constanta, Gorj, Dolj si Mehedinti, potrivit Agerpres.