Averea uriașă a judecătoarei Sabina Adomniței de la Curtea de Apel București Averea uriașa a judecatoarei Sabina Adomniței, de la Curtea de Apel București, unde magistrații fac greva pentru pensiile speciale: soția fostului ministru al Educației și președinte al Consiliului Județean Iași deține circa 3,7 milioane de lei doar in conturi bancare și acțiuni. Cristian Adomniței, soțul judecatoarei, a fost condamnat in noiembrie 2020 la o pedepsa de 3 ani si 2 luni cu executare de o judecatoare de la Tribunalul Iasi. El a facut recurs la sentința, scrie sfin.ro . Tribunalul Municipiului București (TMB) și Curtea de Apel București (CAB) au dat simultan comunicate potrivit carora… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

