Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea a fost facuta publica pe Instagram de Dr. Samer Cheaib, un medic din Dubai. Un nou-nascut poate fi vazut incercand sa smulga masca chirurgicala a medicului in timp ce il ține pe copil in mana.

- Aventura uimitoare pe patru roți pentru o pensionara din Germania. In timp ce multe bunicuțe aflate la pensie se ingrijesc de nepoți, aventuriera strabate lumea la bordul unui camion militar modificat.

- Delia este una dintre cele mai apreciare artiste din Romania. Are o cariera de succes și o casnicie așa cum și-a dorit. Interpreta a fost intrebata de multe ori, de ce nu s-a gandit sa paraseasca Romania pentru o cariera muzicala peste hotare. Așa ca, de data asta le-a raspuns fanilor.„Oricat de suficient…

- Dupa cateva ore de silenzio stampa, Bianca Dragușanu revine in forța pe rețelele de socializare, unde a postat doua fotografii cu o domnișoara despre care spune ca este „prostituata de Londra”. In plus, in fotografiile postate se vede și o parte din brațele lui Alex Bodi, semn ca acesta ar avea o amanta.…

- Majoritatea femeilor isi considera pantofii drept unele dintre cele mai importante articole din garderoba si exista motive intemeiate pentru asta, caci o tinuta vestimentara, oricat de speciala ar fi, nu este completa fara perechea de incaltari potrivita. Iar in magazinele online, asa cum este Lavis.ro,…

- Delia Matache, pe care o vom putea revedea in curand in noul sezon al emisiunii „X Factor”, și-a uluit fanii cu un selfie recent. Atenția tuturor a cazut asupra unui detaliu incredibil, de pe canapea!

- Intr-un moment de sinceritate absoluta, Delia a povestit in cateva insta stories despre cantaretele care se pland prea mult in melodiile lor. Nu stim ce a suparat-o atat de tare pe artista, dar cert e ca atacul dur a cutremurat putin internetul. Citeste si: Delia si sotul ei, Razvan Munteanu,…

- Delia Matache este una dintre cele mai urmarite artiste din Romania, aceasta avand mai bine de doua milioane de fani pe Instagram! Artista le-a dat tuturor palpitații atunci cand s-a filmat intr-o ipostaza periculoasa!