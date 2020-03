Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul țarii, numarul bolnavilor de COVID-19 este de 108. Caz 103 este un barbat de 51 ani, din Brasov, intors din Italia in 12.03. 2020, aflat in carantina Caz 104 este un tanar de 19 ani, din...

- Autoritațile confirma doua noi cazuri de infecție cu coronavirus. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului unic de comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19. Potrivit autoritaților, ambele persoane care au fost diagnosticate…

- La ora actuala, testele efectuate de laboratorul ANSP au confirmat înca doua cazuri noi de infecție cu noul tip de Coronavirus pe teritoriul Republicii Moldova. Este vorba de doi cetațeni ai țarii noastre, o femeie și un barbat, care au revenit recent din Italia, pe data de 26 februarie, și…

- Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de luni din Italia si se afla in carantina in Arad. O alta persoana diagnosticata este o femeie de 26 ani din Hunedoara. Un alt caz este cel al unui barbat de 37 de ani care este internat in Spitalul de Boli Infectioase din Resita,…

- UPDATE ora 19.10 A fost confirmat inca un caz de coronavirus in Romania, la Galați. Astfel, patru cazuri au fost confirmate sambata, iar bilanțul total a ajuns, in țara noastra, la 13. Știrea inițiala Trei noi cazuri de coronavirus confirmate, astazi, in Romania. Unul in Timișoara, altul in Hunedoara…

- UPDATE 17:30 Astazi dupa amiaza a fost confirmat cel de-al 12-lea caz de infectare cu COVID 19, la un barbat din Bucuresti Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, „este vorba despre un barbat din Bucuresti, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie, dintr-o zona…

- Teama de o eventuala contaminare cu noul coronavirus a cuprins intreaga țara. 3 persoane din Galați au fost internate azi-noapte la Spitalul de Boli Infecțioase dupa ce au anunțat ca se simt rau. Autoritațile sanitare le-au recoltat probe și aștepta rezultatele analizelor.

- Doar doi pacienti cu coronavirus ar putea fi internati si tratati in judetul Cluj. Doua saloane a cate o persoana fiecare sunt pregatite la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca. Saptamana aceasta, sunt asteptate peste 2.000 de persoane din Italia pe aeroportul din oras, plus mii de persoane…