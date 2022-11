Avem aproape 18.000 de persoane cu HIV/SIDA în România Potrivit Asociației Romane Anti-SIDA este necesara alocarea de fonduri pentru prevenirea HIV/SIDA atat pentru populația in general, dar și pentru grupurile vulnerabile. „In ultimii ani, si mai ales din cauza pandemiei COVID 19, resursele alocate prevenirii si tratamentului au scazut la nivel global. Romania, care nu a atins niciodata nivelul optim de finantare a prevenirii, si care, anual, se lupta cu perioade de lipsa a tratamentului, nu are in prezent un document strategic in domeniul HIV/SIDA si nu aloca fonduri pentru prevenire, nici pentru publicul general, nici pentru grupurile vulnerabile”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

