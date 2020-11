Stiri pe aceeasi tema

- Biserica fortificata din Alțana, județul Sibiu, este monument istoric și a fost construita in secolul al XVI-lea. Tavanul s-a prabușit miercuri, 4 octombrie, au anunțat reprezentanții Bisericii Evanghelice o rețea de socializare, informeaza Mediafax. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Potrivit postarii…

- (P) Fly On The Cloud caștiga piețe noi in regiunea ECE Succesul in perioade de criza este rar, dar nu imposibil. Este cu atat mai placut sa oferim vești bune despre companiile care nu numai ca fac fața economiei pe timp de pandemie, dar sunt, de asemenea, capabile sa prospere in aceasta perioada.…

- Robert, baiețelul cu tetrapareza spastica, din Nasaud, devine, incet, incet, un copil ca toți ceilalți. Ajuns in SUA, dupa prima operație au inceput și exercițiile terapeutice. Deja face primii pași cu ortezele. la noapte, in timp ce voi veți dormi, el va fi din nou pe masa de operație, pentru a doua…

- ”Este roboțelul Victor și poarta numele bacteriologului roman Victor Babeș!”, se arata intr-o postare de pe pagina de Facebook a Comisiei Europene in Romania. Robotul a fost creat de compania romaneasca Modulab, cu ajutorul Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și al Uniunii Europene. Potrivit…

- O familie din Cehia, care isi petrecea vacanta in Romania, si-a pierdut cainele pe Transfagarasan, langa lacul Buda, transmite publicatia locala Turnul Sfatului. "Dora vrea acasa" este numele paginii de Facebook prin care familia spera sa-si gaseasca catelusa. Recompensa pentru gasirea patrupedului…

- Ne intereseaza ce-a spus regizorul Cristi Puiu la TIFF despre purtatul maștii. Sa vedem cine l-a criticat, cine l-a injurat, cine l-a tras de urechi. Sa aflam cine i-a luat partea și cine l-a aparat. Știrea asta este foarte importanta, pentru ca ne ajuta sa ocupam o poziție: pro sau contra? Apoi, sa…