In Dictionarul Explicativ al Limbii Romane, verbul „a culisa” este definit drept „a pune in miscare, de obicei alternativa, o piesa mobila de-a lungul unui canal facut intr-o bara dreapta sau curba”. Prin urmare, portile metalice culisante sunt cele care se deplaseaza lateral, pe role, de-a lungul unei sine. In oferta unui furnizor profesionist din […] The post Avantajele unor porti metalice culisante fata de cele "clasice" first appeared on Ziarul National .