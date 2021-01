Ava si David Dobrincu au inregistrat cover dupa Lady Gaga & Bradley Cooper

Stiri pe aceeasi tema

- Artistul Ștefan Stan (43 de ani) a devenit pentru prima oara tata in data de 1 decembrie a anului trecut. In noiembrie 2019, cantarețul s-a casatorit civil cu iubita lui, Simona, iar in primavara lui 2020, artistul și soția lui dezvaluiau ca vor deveni parinți. Cum s-a acomodat Ștefan Stan rolului de…

- Craciunul se apropie cu pasi repezi si tot mai multi artisti lanseaza melodii de sezon sau cover-uri speciale realizate in aceasta perioada frumoasa din an. Este si cazul simpaticilor David Dobrincu si Anna care au inregistrat un cover special dupa celebra piesa “Mistletoe” interpretata de Justin Bieber.…

- Pe data de 1 decembrie 2020, PRO TV o sa difuzeze o ediție speciala a emisiunii ”Vocea Romaniei”. Astfel ca Marius Moga, Andra si Adrian Despot revin in platoul emisiunii, alaturi de actualii membri ai juriului, Horia Brenciu, Smiley, Irina Rimes si Tudor Chirila, au anuntat reprezentantii postului.…

- Vocea Romaniei cu vedete ca și concurenți. Cand va avea loc ediția! Vocea Romaniei revine la Pro TV cu o ediție speciala. Nu vom vedea concurenți obișnuiți, ci vedete cunoscute. Ediția va fi difuzata chiar pe 1 Decembrie. Este atunci dubla sarbatoare. Ziua Naționala a Romaniei, dar și aniversarea de…

- Florin Ristei și Dani Oțil au facut show in platoul emisiunii de la Neatza. Cei doi au interpretat cum nu se poate mai bine celebra piesa ”Shallow”, astfel incat in direct telespectatorii i-au putut vedea și auzi pe ”Lady Gaga” și ”Bradley Cooper”.

- Dupa ce a surprins și a cucerit jurații cu timbrul sau vocal in urma cu trei ani la „Vocea Romaniei” și a facut parte din echipa lui Smiley, Tudor Bilețchi lanseaza primul single din cariera. „Un minut” dezvaluie povestea unei iubiri in care regretul și dorința de a timpul inapoi macar pentru o secunda…