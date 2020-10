Autoturism lovit de tren, în Jucu – FOTO Un apel la 112 a anunțat, puțin inainte de ora 22, ca un autoturism a fost lovit de tren, in zona garii din Jucu. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj, un echipaj SMURD, dar și polițiștii. Din primele informații, o persoana a reușit sa iasa din autoturism. ACTUALIZARE: ”In momentul sosirii salvatorilor, ocupantul autoturismului era ieșit din acesta și nu prezenta afecțiuni vizibile. Tanarul de aproximativ 20 de ani a fost consultat de catre echipajul SMURD și a fost transportat la spital pentru investigații… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

