- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inceput reabilitarea podului rutier peste raul Ialomița de la Slobozia. Lucrarile se vor desfașura pe parcursul a 6 luni, perioada in care vor exista restricții de circulație pentru vehiculele mai mari de 3,5 tone. Deși s-a dispus…

- Loturile 3 si 4 ale autostrazii Sebeș-Turda se vor deschide traficului in urmatoarea perioada. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere deconteaza facturi pentru primele doua loturi de autostrada promise a se finaliza in perioada urmatoare. Conform datelor CNAIR, in urmatoarea perioada,…

- Pana la finele anului, Directia Mecanizare a CNAIR urmeaza sa mai receptioneze 125 de autoutilitare speciale mixte cu tractiune 4X2, in valoare de aproximativ 12,7 milioane lei, fara TVA. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a cumparat 214 autoutilitare noi, din care…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat marti ca ofertantul desemnat castigator pentru proiectarea si constructia Pasajului de la Berceni, contract in valoare de peste 146 de milioane de lei, fara TVA, este Asocierea S.C. TRAMECO S.A. - VAHOSTAV -SK, a.s. - CONSTRUCTII…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a alocat o suma de 20 de milioane de lei pentru lucrarile la șoseaua de centura a municipiului Radauți. Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicai, a precizat ca așa cum a anunțat anterior, banii au fost deja alocați și au intrat in ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a alocat suma de 20 de milioane de lei, pentru lucrari la soseaua de centura a municipiului Radauti, a anuntat, astazi, prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai. ‘Asa cum am estimat anterior, banii au fost alocati si au intrat in contul…

- Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicai, a anunțat ca au fost alocate 20 de milioane de lei, de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru lucrari la Centura municipiului Radauți. „Așa cum am estimat anterior, banii au fost alocați și au intrat in contul …

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA scoate din conturi circa 675.352.470 de lei pentru intretinerea, pe timp de vara, a drumurilor nationale. In acest sens, va fi organizata o licitatie publica pentru atribuirea contractului "Lucrari de intretinere curenta pe timp de…