- Inspecția Judiciara s-a autosesizat marți in cazul tanarului drogat care a lovit cu mașina un grup de opt persoane, in stațiunea 2 Mai, din județul Constanța. La 4 zile de la tragedie, Instituția anunța ca va verifica toate dosarele legate de droguri și infracțiuni conexe din parchetele din țara.…

- Inspectorii judiciari vor lua la verificat dosarele penale din toata țara in care sunt cercetate infracțiuni de deținere de subtanțe interzise sau de comunitarea unor infracțiuni sub influența drogurilor, potrivit ordinului dispus de Roxana-Ioana Petcu, inspector-șef la Inspecției Judiciare.„Inspectorul-șef…

- Inspecția Judiciara a decis sa verifice dosarele clasate privind deținerea de droguri, dupa ce a iesit la iveala faptul ca DIICOT a inchis la finalul anului trecut un astfel de caz in care era implicat Vlad Pascu, tanarul care a spulberat cu mașina un grup de studenti in

- Inspecția Judiciara intervine dupa cazul tanarului drogat care a lovit cu mașina un grup de opt persoane, in localitatea 2 Mai din Constanța. Instituția va verifica toate dosarele legate de droguri și infracțiuni conexe din parchetele din țara.„Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare a dispus efectuarea…

- Noi imagini in care apare tanarul Vlad Pascu promovand consumul de droguri, dar și de pastile deosebit de periculoase: xanax, oxicodona, au fost postate marți pe rețelele de socializare. Imaginile dovedesc dependența de droguri a celui care a ucis sambata dimineața 2 tineri in stațiunea 2 Mai. Autorul…

- Ministrul Afacerilor Interne Catalin Predoiu a anunțat, luni, intr-o declarație de presa, ca a trimis Corpul de control la Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Constanța pentrua verifica modul in care au acționat polițiștii in cazul tanarului drogat care a provocat tragicul accident in care doi…

- Seful IPJ Constanta a anuntat ca tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din 2 Mai, soldat cu doi morti, fusese oprit in trafic cu cateva ore inainte de evenimentul rutier dupa un apel la 112 care semnala ca acesta mergea haotic. In masina sa, o patrula mixta formata dintr-un politist si un jandarm…

- Autoritatile din Constanta intervin, luni, dupa o explozie in zona digului din fata Hotelului Forum din Costinesti. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Constanta anunta, luni, o explozie in zona digului din fata Hotelului Forum din Costinesti. ”Posibil mina marina”, a transmis sursa citata.…