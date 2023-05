Autoritățile sârbe în alertă. Amenințări cu bombe în peste 100 de şcoli Peste 100 de scoli din Belgrad au primit miercuri dimineata amenintari cu bombe, informeaza Tanjug. Ministerul Educatiei din Serbia a precizat ca este vorba de e-mailuri trimise catre 78 de scoli primare si 37 de unitati de invatamant secundar. Conform ministerului, echipaje de politie actionau pe teren, iar copiii si personalul fusesera indepartati din cladirile […] The post Autoritațile sarbe in alerta. Amenințari cu bombe in peste 100 de scoli appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

