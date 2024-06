"Marcarea pe 5 iunie a Zilei Mondiale a Mediului aduce in atentia publica importanta acestei tematici vitale si are menirea de a mobiliza milioane de oameni din intreaga lume, institutii publice, actori non-guvernamentali si economici pentru a actiona in vederea protejarii mediului. Ziua Mediului 2024 se centreaza pe readucerea in stare buna a terenurilor, pe combaterea desertificarii si pe cresterea rezilientei la seceta. Amplificate de schimbarile climatice, desertificarea si seceta sunt provocari pentru intreaga lume, afectand inclusiv Romania", a afirmat Iohannis, potrivit Administrației Prezidențiale.…