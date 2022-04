Dupa ce au bagat spaima in populație cu riscul unui dezastru nuclear, autoritațile romane s-au repoziționat, contramandand, astfel, orice posibila catastrofa. Urgența distriburii pastilelor de iodura de potasiu a fost relaxata, in timp ce mai toate țarile europene iși fac deja planuri de urgența nucleara. Probabil ca Guvernul Romaniei are informații din surse sigure ca […] The post Autoritațile s-au razgandit. Razboiul nuclear s-a contramandat first appeared on Ziarul National .