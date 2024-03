Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, participa la o operațiune majora. Acțiunea se desfașurat in Sarulești-Gara, județul Calarași. Scopul? Combaterea gestionarii ilegale a deșeurilor! Confiscari la fața locului In timpul raidului, au fost vizate mai multe proprietați. Autoritațile au descoperit cantitați…

- In urma tragediei care a șocat o țara intreaga, Corpul de Control al Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a fost trimis la Galați. Deși femeia era cunoscuta cu probleme psihice, doar in momentul in care educatoarea uneia dintre fetițe i-a vazut acesteia vanataile de…

- O catastrofa ecologica alarmanta a fost recent constatata in mai multe localitați din regiunile Calarași și Orhei, Republica Moldova, in cursul unei acțiuni de monitorizare desfașurata de Fundația pentru Dezvoltare Ecologica „EcoDava”, alaturi de echipa Noi.md Astfel, in localitațile Lupa Recea (r.…

- In aceasta seara, 9 februarie 2024, ar fi fost descoperita o valiza suspecta la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta. In aceasta seara, 9 februarie 2024, ar fi fost descoperita o valiza suspecta la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta.La fata locului sunt autoritatile.Poze…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti la Constanta Potrivit IPJ Constanta, la data de 2 februarie a.c., in jurul orei 17.40, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 48 de ani, care a condus un autoturism in regim de taxi, pe D.N. 2A, in comuna…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie a trimis Corpul de Control la Galati pentru a verifica modul in care s-a intervenit in cazul fetiței de 9 ani ucise de propria mama. Cazul era in atentie inca din martie 2023, dar verificarile au concluzionat atunci…

- Cele doua surori mai mici ale fetitei de 9 ani care a murit in urma batailor primite de la mama au si ele urme de violenta pe corp. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Galati a anuntat Politia, propunand expertize medico-legale si in cazul lor. Autoritatile au fost…

- Vasile Banescu a declarat, joi, ca Biserica Ortodoxa Romana (BOR) este „perfect interesata de elucidarea unui posibil act de corupție”. Referindu-se la arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, care este acuzat de cumparare de influența, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane spune ca „e o filmare…