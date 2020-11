Stiri pe aceeasi tema

- Explozia cazurilor de COVID-19 au transformat sistemul medical romanesc intr-o bomba cu ceas. Medicii se simt neputincioși in fața valurilor uriașe de pacienți infectați cu COVID-19. Din pacate, pe zi ce trece, șansele de supraviețuire a celor care ajung la Terapie Intensiva sunt tot mai mici. Medicii…

- Autoritațile sunt in alerta, sambata seara, din cauza unui incendiu izbucnit la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Primele informații sunt ca opt oameni ar fi in interior, relateaza Mediafax. Incendiul a izbucnit la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra…

- Medicii din Timișoara fac cu greu fața numarului de bolnavi de Covid-19 care au nevoie de ingrijire medicala. 14 oameni au murit in județ in ultimele 24 de ore, iar șase dintre ei s-au stins in secțiile de la Spitalul „Victor Babeș”, duminica noaptea, pentru ca n-au mai ajuns la Terapie Intensiva. Nu…

- Autoritațile sunt in alerta dupa ce un apel la 112, primit la 23,12, a anunțat existența unei bombe la sediul fabricii Continental Anvelope din Timișoara, in condițiile in care la Viena era in plina desfașurarea o ampla operațiune antiterorista dupa atacurile din aceasta seari. De urgența la fața locului…

- Autoritațile din Timiș au decis schimbarea unei zone a Spitalului Județean Autoritațile din Timiș au marit capacitatea de internare și tratare a bolnavilor cu COVID. Pentru ca Spitalul de Boli Infecțioase de acolo face fața cu greu numarului mare de pacienți, s-a decis activarea unei…

- Un baiat in varsta de opt ani, diagnosticat cu COVID-19, este internat in stare grava in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Gomoiu din București. Este primul copil din Romania aflat in stare grava, dupa ce s-a infectat cu acest virus, transmite Mediafax.Potrivit medicilor din spital,…

- O asistenta medicala de la Spitalul municipal Radauti este internata in stare foarte grava la Spitalul Judetean Suceava. Mariana Rodica Petrariu, in varsta de 52 de ani, este la Terapie Intensiva, intubata.

- Dr. Virgil Musta, medic primar de boli infectioase, seful Sectiei de Boli infectioase de la Spitalul ”Victor Babes” din Timisoara, a lansat un avertisment in fata situatiei alarmante a bolnavilor de COVID-19 aflati la Terapie Intensiva.