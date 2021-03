Autorităţile din Spania pregătesc restricţii suplimentare pentru Sărbătorile Pascale Autoritatile din Spania pregatesc restrictii suplimentare pentru Sarbatorile Pascale, desi acum numarul de infectari cu noul coronavirus este in scadere evidenta. Expertii avertizeaza insa ca numarul infectiilor va creste din nou daca vor fi permise deplasarile intre regiuni. Luna februarie a fost a doua cea mai rea in Spania de la inceputul pandemiei de coronavirus, dupa aprilie anul trecut. Datele oficiale arata ca in februarie au murit 11.000 de persoane. Cu toate acestea, numarul de infectari este acum in scadere si incidenta a fost redusa cu 80% fata de acum doua saptamani, datorita restrictiilor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UE vrea sa știe daca dozele de vaccin produse langa Bruxelles au fost cumva livrate Marii Britanii, scrie The Guardian. Autoritațile belgiene au lansat o ancheta la fabrica AstraZeneca de langa capitala țarii, la solicitarea Comisiei Europene, pe fondul conflictului generat de reducerea livrarilor de…

- Relaxarea restrictiilor si ignorarea celor existente in perioada sarbatorilor de iarna isi arata efectele acum, in toata Europa, dar mai ales in Spania. Aproape 40.000 de cazuri noi de infectari se inregistreaza in fiecare zi, iar autoritatile iberice iau in calcul izolarea populatiei, ca masura disperata…

- Luni, Marea Britanie a inregistrat un record absolut de noi infectari cu SARS-CoV-2. Autoritațile sanitare au anunțat nu mai puțin de 41.000 de cazuri noi in 24 de ore. Experții spun ca la baza acestui bilanț impresionant sta noua tulpina a virusului și – mai grav – ca acest record... Articolul Record…

- Marea Britanie a inregistrat ieri un record absolut de noi infectari cu SARS-CoV-2. Autoritațile sanitare au anunțat 41.000 de cazuri noi in 24 de ore. Experții spun ca la baza acestui bilanț impresionant sta noua tulpina a virusului și – mai grav – ca acest record ar putea fi doborat in zilele urmatoare,…

- Marea Britanie a inregistrat luni un record absolut de noi infectari cu SARS-CoV-2. Autoritatile sanitare au anuntat nu mai putin de 41.000 de cazuri noi in 24 de ore. Expertii spun ca la baza acestui bilant impresionant sta noua tulpina a virusului si - mai grav - ca acest record ar putea fi doborat…

- Noua tulpina de coronavirus, care a aparut prima data in Europa in Marea Britanie, a fost depistata zilele trecute si in Portugalia, pe insula Madeira, scrie news.ro . Autoritatile locale au anuntat ca noua tulpina a fost detectata la „persoane care au sosit in Madeira din Regatul Unit”, insa nu s-a…

- Un spaniol din 10 a fost infectat cu SARS-CoV-2, indica ultimul studiu efectuat in luna noiembrie. Datele arata ca, in cel de-al doilea val al pandemiei, numarul infectarilor s-a dublat și aproximativ 4,7 milioane de persoane au trecut deja prin boala.

- Autoritațile spaniole dintr-un oraș din sudul țarii iberice au luat decizia de a testa in masa localnicii, dupa ce un test de screening a aratat ca majoritatea locuitorilor au fost infectați cu noul coronavirus.