Stiri pe aceeasi tema

- Mediterranean, o organizație care se ocupa de salvarea migranților de pe mare, a anunțat pe Twitter ca, potrivit mai multor surse, o ambarcațiune care se indrepta spre Italia s-a rasturnat duminica dimineața din cauza condițiilor meteorologice la aproximativ 180 km nord-vest de Benghazi, Libia, potrivit…

- Peste 600 de persoane sunt anchetate in Turcia in legatura cu prabușirea cladirilor in timpul cutremurului mortal din 6 februarie. Acest lucru a fost anunțat de ministrul Justiției, Bekir Bozdag Bozdag a precizat ca 184 de suspecți, inclusiv antreprenori de construcții și proprietari de imobile, au…

- In cursul zilei de miercuri, secretarul general al Națiunilor Unite a denunțat invazia ruseasca in Ucraina, pe care a numit-o incalcare a Cartei fondatoare a ONU și a dreptului internațional. Antonio Guterres a avertizat asupra amenințarilor rusești privind posibila utilizare a armelor nucleare, potrivit…

- Autoritațile din Brazilia au anunțat, luni, ca pana in prezent 1.500 de persoane au fost arestate, dupa ce susținatorii fostului președinte Jair Bolsonaro au luat cu asalt Congresul, palatul prezidențial și Curtea Suprema, scrie BBC. Mulți dintre cei care au participat la revolta de ieri au fost prinși…

- „Sapte principali conducatori ai recentelor manifestatii avand legatura cu Regatul Unit au fost retinuti de serviciile de informatii ale Gardienilor Revolutiei (CGRI), inclusiv persoane cu dubla cetatenie care incercau sa paraseasca tara", arata comunicatul.

- Gardienii Revolutiei- armata de elita a regimului de la Teheran- au arestat duminica sapte persoane, intre care unele cu dubla cetatenie avand legatura cu Marea Britanie, in urma manifestatiilor antiguvernamentale care au zguduit recent tara, potrivit unui comunicat publicat de media oficiale, informeaza…

- Un barbat inarmat a ucis vineri cel puțin trei persoane la un centru cultural kurd și la o cafenea kurda din apropiere, in centrul Parisului, provocand proteste violente pe strazile din apropiere la caderea nopții. Polițiștii au tras cu gaze lacrimogene pentru a liniști o mulțime furioasa in Paris,…

- Guvernatorul bancii centrale a Iranului a acuzat sambata, partial, protestele antiguvernamentale recente pentru scaderea monedei iraniene la minime record, in timp ce autoritatile au retinut o actrita cunoscuta care si-a exprimat sprijinul pentru protestatari, transmite Reuters, citat de news.ro.…