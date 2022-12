Stiri pe aceeasi tema

- "Daca nu aveti legaturi cu Rusia, atunci spuneti-le oficial la revedere, spuneti ca presedintele rus Vladimir Putin este Satana”, a declarat, marti, Danilov. Patriarhul ortodox rus Kirill este si el un diavol, a adaugat Danilov.Biserica Ortodoxa Ucraineana a fost atasata Patriarhiei Moscovei pana in…

- Autoritațile de la Moscova recunosc ca aproximativ 100.000 de angajați ai marilor companii de IT din Federația Rusa au plecat din țara și nu s-au mai intors, transmite DPA. Cei mai mulți au plecat, in februarie, o data cu invazia armatei ruse in Ucraina, dar este prima oara cand autoritațile ruse fac…

- Focul s-a declansat in dupa-amiaza zilei de duminica, insa nu a putut fi stins decat spre seara.„Din nefericire, in timpul inspectarii daramaturilor, au fost gasiti cinci morti si o persoana a fost ranita", au anuntat duminica seara serviciile pentru situatii de urgenta din capitala rusa.Comitetul de…

- Volodimir Zelenski a abordat subiectul negocierilor de pace cu Moscova, in contextul in care publicația Washington Post a citat niște surse anonime, conform carora SUA ar fi incurajat Ucraina sa negocieze termenii de pace cu Rusia, avand in vedere faptul ca Departamentul de Stat a sugerat ca Putin incearca…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au discutat, joi, la telefon, despre provocarile energetice și de securitate prin care trec cele doua țari, dar și de racheta rusa cazuta pe teritoriul Moldovei, dupa ce a fost doborata de apararea antiaeriana…

- Rusia trimite tot mai multe trupe in orașul cheie Herson, din sudul Ucrainei. Pregatește strazile de aparare, spune șeful spionajului ucrainean. Rușii au luat Hersonul inca din primele zile ale razboiului, dar trupele ucrainene preseaza tot mai mult. Autoritațile de ocupație au anunțat ca vor inființa…

- Autoritațile de ocupație din regiunea Herson au cerut ca civilii sa paraseasca urgent Hersonul. Mesajul a fost postat pe canalul Telegram al „administrației” regionale. De asemenea, autoritațile pro-ruse au reamintit ca toate unitațile și ministerele din administrația civila trebuie sa se mute de pe…

- Parlamentul estonian a condamnat marti anexarile de teritorii ucrainene de catre Moscova si a calificat Rusia drept „regim terorist”, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Declaratia a fost adoptata de 88 de deputati ai parlamentului unicameral al Estoniei, care numara 101 de parlamentari. Zece deputati…