Autorităţile britanice au anunţat primele restricţii pentru economisirea apei Realizator: Cristian Bacain – Este seceta cum nu a fost de aproape 200 de ani in Anglia, iar autoritatile au anuntat primele restrictii pentru economisirea apei. De astazi, in mai multe regiuni este interzisa folosirea apei pentru mentinerea celebrului gazon englezesc sau pentru umplerea piscinelor. La Londra nu a plouat de luni intregi si au fost zile si cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, transmite corespondenta Radio Romania Actualitati Aura Neag. Reporter: Imaginea traditionala a Londrei, ca locul in care ploua aproape in fiecare zi, este istorie. De luni de zile nu a plouat in capitala… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

