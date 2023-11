Stiri pe aceeasi tema

- ANCOM a revizuit Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radioEditia actualizata a Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio (TNABF) a fost adoptata de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Potrivit unui comunicat…

- Coalitia de la putere doreste ca actul normativ sa fie adoptat, astazi, in procedura de urgenta, asa cum a fost si la Senat, in timp ce opozitia critica aceasta graba. Proiectul de lege in forma adoptata de Comisia de Specialitate a Camerei Deputaților cuprinde, la capitolul amendamente adoptate, doar…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anunțat ca certificatele de nastere, casatorie, divort si deces vor putea fi obținute online.A fost fost dezvoltat un sistem informatic de administrare a fluxurilor operaționale și a serviciilor de stare civila Este primul proiect de anvergura…

- Banca Centrala Europeana (BCE) sustine o atitudine mai dura impotriva firmelor care refuza sa accepte plata cu numerar, in incercarea de a se asigura ca monedele si bancnotele raman un mijloc sigur de plata, transmite Bloomberg. Comentand o propunere recenta a Comisiei Europene cu privire la reglementarea…

- Decizia a fost luata de o instanța de judecata din Spania luni, 18 septembrie, dupa ce cei cinci indivizi, care sunt frați, au fost acuzați ca au extras ilegal pana la 19 milioane de metri cubi de apa dintr-un apeduct care alimenteaza o rezervație naturala din Spania, inclusa pe lista UNESCO și amenințata…

- Etichetele energetice atașate produselor electrocasnice vor conține informații despre eficiența și impactul lor energetic. Acest proiect de lege a fost votat in prima lectura, la ședința de joi, 7 septembrie, a Parlamentului. Proiectul a fost susținut de 61 de deputați, relateaza Ziarul de Garda . Etichetele…

- Politele RCA pot fi cumparate in avans cu doua luni dupa modificarea Normei 20, iar denuntarea politelor Euroins ar putea fi prelungita cu 90 de zile, a declarat Valentin Ionescu, seful Directiei Generale Asigurari, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit Agerpres. “Proiectul de norma…

- Politele RCA pot fi cumparate in avans cu doua luni dupa modificarea Normei 20, iar denuntarea politelor Euroins ar putea fi prelungita cu 90 de zile, a declarat, pentru AGERPRES, Valentin Ionescu, seful Directiei Generale Asigurari, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). "Proiectul de norma…