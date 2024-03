Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de hochei pe gheata a Romaniei a invins formatia Croatiei cu scorul de 4-2 (2-1, 1-0, 1-1), marti seara, la Zagreb, unde are loc Campionatul Mondial 2024, Divizia a III-a, Grupa A. Dupa 7-0 cu Serbia, tricolorele au reusit a doua victorie consecutiva, prin golurile marcate de Edit…

- Sindicatul fermierilor francezi "Coordonarea rurala" (Coordination rurale) organizeaza un miting linga Arcul de Triumf din Paris, in semn de protest fața de politica guvernului. Sindicatul a anunțat acest lucru pe rețeaua de socializare X. "Coordination rurale" onoreaza Arcul de Triumf pentru a salva…

- Ministerul Afacerilor Externe din Belarus a reacționat la decizia Lituaniei de a inchide doua puncte de control la frontiera. Declarația ministerului belarus este citata de LRT. Ministerul de Externe din Belarus a calificat decizia drept motivata politic și parte a "campaniei electorale". Ministerul…

- Fermierii din Republica Moldova au blocat, astazi, din nou, drumul de acces catre Vama Leuseni, unul dintre cele mai tranzitate puncte de frontiera cu Romania. Serviciul de frontiera din Republica Moldova a informat ca, din cauza protestelor organizate de fermieri, circulatia vehiculelor este intrerupta,…

- Zeci de TIR uri care asteapta sa ajunga in vama romano ucraineana Isaccea, judetul Tulcea, au blocat un sens de circulatie, sambata dimineata, si drumul care duce spre cetatea Noviodunum si statia de transport gaz de la marginea orasului, a declarat primarul Anastase Moraru. Zeci de TIR uri care asteapta…

- Scandal mostru in zona Novaț din munții Maramureșului de la Borșa. Localnicii au sunat la 112 și au anunțat ca se transporta lemn ilegal din zona. Mai mult, unul dintre apelanți a blocat drumul cu o mașina de teren. Mai multe echipaje ale poliției au intervenit in zona pentru a verifica sesizarea.

- Un clujean care locuiește pe o alee din spatele Colegiul Tehnic de Constructii Anghel Saligny s-a saturat de parinții care iși duc copii cu mașina la școala. Acesta spune ca traficul și galagia produsa in fiecare zi este infernala și cere autoritaților sa inchida circulația, cu excepția riveranilor. ,,Zilnic…

