- O autobetoniera s-a rasturnat miercuri dimineata pe DN 7, in zona localitatii Cotmeana, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Arges. Conform aceleiasi surse, accidentul nu s-a soldat cu victime. Circulatia intre Pitesti si Ramnicu Valcea a fost blocata, politistii Serviciului Rutier Arges aflandu-se…

- Echipaje ale Serviciului Rutier se afla in comuna Slobozia Cioraști sat Armeni unde s-a produs un incendiu (curtea unui depozit de mase plastice.) Circulația este blocata pe DJ 204 F pentru facilitarea intervenției echipajelor ISU, traficul fiind deschis pe drumurile comunale. Se estimeaza ca traficul…

- Un accident rutier s-a produs intre o autobetoniera și un autoturism pe strada Ramnicu Valcea din municipiul Curtea de Argeș, joi, la pranz. Citește și Patru transporturi cu grinzi trec prin Pitești și BascovDoua femei au suferit cateva zgarieturi. Au fost monitorizate de catre un echipaj SMURD, dar…

- Alerta, marți dupa-masa, la o trecere la nivel cu calea ferata in apropiere de Becicherecu Mic, județul Timiș. Pompierii, medicii de la ambulanța și polițiștii au fost trimiși la fața locului dupa ce un tir incarcat cu uree a fost lovit de un tren. Circulația este blocata pe DN6.

- Circulatia este blocata pe DN 66, Defileul Jiului, in urma unui accident rutier petrecut in zona km 116, au informat, joi, reprezentantii Sectiei de Drumuri Nationale (SDN) Targu Jiu, potrivit Agerpres."Din cauza unui accident rutier petrecut in zona km 116, circulatia rutiera este blocata pe ambele…

- Circulatia feroviara intre Izvoru Muresului si Voslabeni este blocata miercuri seara, dupa ce mai multi arbori au cazut pe calea ferata, iar pasagerii a doua trenuri fie stationeaza fie sunt transbordati cu mijloace auto, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita."Arbori cazuti…

- Inspectoratul de Poliție Județean Valcea a anunțat ca astazi sunt restricții circulație, in funcție de condițiile meteo, astfel: Pe sectorul de drum DN 7A km 25+700 – km 25+900 pe raza localitații Malaia. Se lucreaza la reparații rosturi de dilatare pana la ora 16.00. Circulația rutiera se desfașoara…