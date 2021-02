Austria impune noi restricții. 10 zile de carantină la intrarea în țară Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile austriece au adoptat noi masuri privind condițiile de intrare a persoanelor pe teritoriul Austriei, in contextul pandemiei de COVID-19. La intrarea in Austria o carantina de 10 zile dupa intrare este obligatorie daca se vine din: Australia, Finlanda, Grecia, Noua Zeelanda, Islanda, Japonia, Norvegia, Singapore, Coreea de Sud, Vatican. Noile masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 10 februarie 2021, ora 00:00 și se vor aplica pana la data de 28 februarie 2021. Testul PCR sau antigen, necesare Incepand cu data de 10 februarie 2021,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

