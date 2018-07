Austria: Cancelarul Sebastian Kurz îi acuză pe unii migranţi că importă un nou antisemitism în Europa Cancelarul austriac Sebastian Kurz a acuzat joi unele "grupuri de migranti din Afganistan si Cecenia, de exemplu" ca aduc partial un nou antisemitism in Europa, informeaza AFP.



"Avem - printre grupurile de migranti veniti din Afganistan, de exemplu, sau ceceni - cele mai mari probleme de integrare" fata de alti migranti veniti din alte tari ale Europei, a spus Kurz in cursul unei conferinte de presa in fata jurnalistilor straini la Viena.



Afirmand ca se bazeaza pe statistici si studii asupra integrarii diferitelor grupuri de straini in Austria si adaugand ca "nu trebuie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

