Aprovizionarea cu gaze a Europei depinde din nou de o singură companie Atunci cand cei mai importanți comercianți de gaze din lume s-au intalnit la sfarșitul lunii aprilie la Amsterdam, atmosfera era una obișnuita: cafea și discuții despre acordurile pentru iarna urmatoare. Apoi a aparut vestea unei scurgeri la cea mai mare uzina de gaz natural lichefiat din Europa, in Norvegia. Problema – descoperita in timpul unui […] The post Aprovizionarea cu gaze a Europei depinde din nou de o singura companie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

