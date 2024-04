Tusea măgărească a apărut și prin Neamț ■ conform DSP, in acest an au fost raportate patru cazuri la copii nevaccinați cu varste cuprinse intre 6 luni și 8 ani și 4 luni ■ Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Neamț fac cunoscut faptul ca, inca de anul trecut, mai multe state din Europa, Belgia, Croația, Spania, Suedia și Norvegia au raportat Centrului […] Articolul Tusea magareasca a aparut și prin Neamț apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

